İstanbul İstanbul'u beyaza bürüyen kar havadan görüntülendi. Kağıthane Vadisi boyunca çekilen görüntülerde tarihi Hasbahçe, Sadabad Camii ve Kağıthane Deresi göze çarparken Levent'e doğru tarihi yapılar yerini gökdelenlere bırakıyor. Sis ve bulutlar arasında kalan yüksek binaların karla birlikte oluşturduğu görüntü ise görmeye değer. Görüntü Dökümü: ---------- -Kağıthane'de çekilen havadan görüntüler
(Görüntülü Haber) BEYAZA BÜRÜNEN İSTANBUL'UN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
İstanbul İstanbul'u beyaza bürüyen kar havadan görüntülendi. Kağıthane Vadisi boyunca çekilen görüntülerde tarihi Hasbahçe, Sadabad Camii ve Kağıthane Deresi göze çarparken Levent'e doğru tarihi yapılar yerini...
11 Ocak 2017 Çarşamba 11:30
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