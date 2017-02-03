(Görüntülü Haber) Beyaz cennette sıkıntı

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()ÜLKE genelindeki tüm ören yerlerinin ve müzelerin işletmesini içeren ihalenin tamamlanmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen Denizli'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cenneti Pamukkale'de bulunan mağaza, kafeterya ve büfeler faaliyete başlayamadı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, yılda 2 milyon turisti ağırlayan Pamukkale'de ziyaretçilerin bir şişe suyu bile alamadığını söyledi. Türkiye'deki 367 ören yeri ile müzeleri kapsayan işletme ihalesi bir ay önce yapıldı. Pamukkale ve Leodikya örenyeri girişlerini Turkuaz Grubu devralırken, Firuz Bağlıkaya'ya ait Tatil Seyahat Turizm A.Ş. ise büfe ve satış yerlerini kapsayan sosyal alanların ihalesini aldı. İhalede en yüksek teklifi veren şirket, büfe, kafeterya ve satış noktalarını 10 yıl boyunca işletme hakkını elde etti. Firma, bunun karşılığında 320 milyon dolar ciro elde etmeyi ve minimum 51 milyon 300 bin dolar kira ödemeyi taahhüt etti. Yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve yarıyıl tatiliyle de yerli turistlerin gözde mekanlarından olan Pamukkale'de, 1 Ocak'ta ihaleyi alan şirketin sosyal mekanları ve Antik Havuz'da bulunan satış noktalarını aktif hale getirmemesi, ziyaretçilerin ve turizmcilerin tepkisini çekti. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Antik Havuz'da ise kredi kartı kabul edilmemesinden yaşanan nakit ödeme sıkıntısı ile personel yetersizliği ve sistemin hala oturtulamamış olması tepki topluyor. "İÇECEK SU BULAMIYORLAR" Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, yarıyıl tatili nedeniyle turist sayısında artış olduğunu, yabancı turistlerin de kış mevsimine rağmen Pamukkale'yi ziyaret ettiklerini belirterek, ihaleyi alan firmanın burada faaliyete geçmemesi sebebiyle turistlerin mağdur olduğunu söyledi. Yılda 2 milyon turisti ağırlayan Pamukkale'ye bu görüntülerin yakışmadığını belirten Şen, "Pamukkale sadece doğal bir miras değil, bunun yanında Hierapolis gibi bir antik kenti içinde barındırıyor. Bu 10 kilometrelik alanda insanların hiçbir şeye ihtiyaç duymaması mümkün değil. Burada su bile alamayacak durumda insanlar. O yüzden buradaki sosyal alanların bir an önce açılmasını ve ziyaretçilere hizmet verir hale gelmesi gerekiyor. Turizmciler olarak kötü giden sezonda yerli ve yabancı turistleri çok iyi ağırlamalıyız ki misafir sayılarımız artsın. Yetkililerden ilgi bekliyoruz" dedi. Turist rehberliği yapan Erhan Narinoğlu ise Pamukkale'de turistlerin hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek, "Son dönemlerde buradaki tesislerin kapalı olması Pamukkale'ye ölü bir hale getirdi. Buraya gelen misafirlerin sıcak soğuk içecekler tüketebileceği herhangi bir alan yok. Turistler ciddi bir para ödüyor içeriye girerken, ancak içeride hiçbir hizmet yok. Turistler bu konuda mağduriyet yaşıyor" dedi.