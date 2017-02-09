(Görüntülü Haber) 'Beyaz cennet' üniversiteli gençlere kaldı

TÜRKİYE'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, ilk, orta ve liselerde eğitimin başlamasından sonra zirve üniversiteli gençlere kaldı. Üniversitelilerin yarı yıl tatiline girmesini fırsat bilen gençler Uludağ'da gündüzleri kayak yapıyorlar geceleri düzenlenen kar festivalleri etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçıların da konserlerini izleyerek sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyor. Kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da ilk, orta ve liseye giden öğrencilerin sömestr tatilinin bitmesinden sonra zirve, üniversiteli gençlere kaldı. Devam eden sömestr tatillerinin keyfini çıkartan üniversiteli gençler, gündüz pistlerde kayak yaparken akşamları 'Winterfest' ve 'Whitefest' kar festivallari nedeniyle devam eden konser ve eğlenceler ile günün ilk ışıklarına kadar eğleniyor. Gecelik konaklama ücretlerinin 600-900 lira arasında değiştiği Uludağ'da bu yıl sömestre tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 70'lere kadar ulaştı. Kar kalınlığının 1 metre 85 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, 30'a yakın otel ve misafirhane bulunuyor.