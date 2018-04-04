ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, Beştepe'de Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
(Görüntülü Haber) Beştepe'de Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, Beştepe'de Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
04 Nisan 2018 Çarşamba 15:32
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