Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar dolara yükseldi
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar...
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü, 30’dan fazla yaralı
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü,...
WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak... İşte...
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör eylemi
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör...

(Görüntülü Haber) Beslediği hindileri, yılbaşı için 130 liradan satıyor

YILBAŞINA sayılı günler kala Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen hindilere büyük talep var. 3 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan 32 yaşındaki 3 çocuk babası Nurettin Kurt, organik hindileri yılbaşı için Van ve Hakkari'de 130 liradan...

YILBAŞINA sayılı günler kala Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen hindilere büyük talep var. 3 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan 32 yaşındaki 3 çocuk babası Nurettin Kurt, organik hindileri yılbaşı için Van ve Hakkari'de 130 liradan sattığını söyledi. Gürpınar İlçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde hindi besiciliği yaparak geçimini sağlayan Kurt, yılbaşının yaklaşması nedeniyle oldukça yoğun çalışıyor. 7 ay önce Diyarbakır'da civciv olarak aldığı hindilerini boş ve doğal bir ortamda yetiştiren Kurt, ailesi ile birlikte hindilere özel bir itinayla bakıyor. Yılbaşının yaklaşımsı ile birlikte beslediği hindileri satmaya başladığını anlatan Kurt, ağırlıkları 8 ile 10 kilo arasında değişen hindileri 100 ile 130 liradan sattığını söyledi. Siparişlere yetiştiremediğini belirten Kurt, Yaklaşık bin hindim var. Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Çocuklarımla birlikte hindi çiftliğinin hemen yanındaki evde yaşıyoruz.Güzel bir işimiz var. Bu hindi çiftliğini kendi imkanlarımızla açtık. Bu konuda devlet yetkililerinden de destek bekliyoruz. Eğer bize destek olunursa bu işi daha da büyütmeyi düşünüyoruzdedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,