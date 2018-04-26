Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL,() - Beşiktaş Kulübü yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) derbi kararlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Vodafone Park'ta düzenlenen Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'na siyah-beyazlı camianın ileri gelen isimleri katıldı. Saat 15.00'te başlayacak toplantıda, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı ve gündemdeki diğer konular görüşülecek.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş yönetimi derbi kararları için toplandı
Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL,() - Beşiktaş Kulübü yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) derbi kararlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Vodafone Park'ta düzenlenen Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'na...
26 Nisan 2018 Perşembe 15:57
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