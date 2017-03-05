(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta yeraltı elektrik kablolarının yanması panik yarattı

Ali Kerem Bengi / İSTANBUL,() BEŞİKTAŞ'taki bir kız öğrenci yurdunun önündeki yeraltı elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yurdunun önünde elektrik kablolarında patlama olduğunu gören kız öğrenciler panikle dışarıya çıktı. Olay Beşiktaş, Mecidiye Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevirmeci Sokak üzerinde bulunan kız öğrenci yurdunun önündeki yeraltı kabloları asfaltın altından patlama sesi gelmesi sonucu yanmaya başladı. Bu sırada kız öğrenci yurdunda kısa süreli panik yaşandı. Yurt görevleri hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ilk gelen polis ekibi yangın tüpleriyle yanan yere müdahale ederken, itfaiye ekipleri de söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı İGDAŞ ekibi önlem amaçlı olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yeraltı kabloların akımını kesti. Bu sırada yurtta kalan kız öğrenciler görevlilerce binadan tahliye edildi. ELEKTRİKLER KESİLİNCE ANLADIK Yurtta kalan bir kız öğrenci, "Ben uyuyordum.Birçok arkadaşımızda uyuyordu. Birkaç arkadaşımız elektrikler kesilmesi sonucunda şüphelenmişler ve arabanın yandığını görmüşler. Doğalgaz yanıp bu arabaya sıçramış sanırım. Çok büyük korkuyla tedirginlikle aşağıya indik. Böyle bir sorumsuzluğu olması çok korkunçtu. Ya büyüklüğünü bilmiyorum ama bir ara cidden biz çatıdayken bile görüyorduk dumanları" dedi. İtfaiye ekipleri yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, yer altı kablolarının da arızası giderildikten sonra akımın vereceği duyuruldu. Polis ekipleri olay ilgili soruşturma başlattı öğrenildi.