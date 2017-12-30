Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ'ta bulunan şüpheli çantayı polis fünye ile kontrollü patlattı. Pakette herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Saat 22.30'da, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki otobüs durağının arkasında bırakılan çantadan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi. Polis olay yerine şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Ardından gelen bomba imha uzmanı ekipleri, çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Ardından yaptıkları kontrollerde çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Bunun üzerine cadde trafiğe açıldı.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta şüpheli çanta alarmı
Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ'ta bulunan şüpheli çantayı polis fünye ile kontrollü patlattı. Pakette herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Saat 22.30'da, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki otobüs durağının...
30 Aralık 2017 Cumartesi 09:08
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