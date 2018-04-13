Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL,() BEŞİKTAŞ Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı belirlendi. Araçlarda büyük hasar meydana geldi.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta istinat duvarı araçların üzerine çöktü (1)
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL,() BEŞİKTAŞ Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip...
13 Nisan 2018 Cuma 10:50
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