Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TK 800 sayılı Bogota-İstanbul yolcularını arıyor
THY'nin TK 800 sayılı Bogota-İstanbul...
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80 lirada
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80...
Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk'e bıçaklı saldırı
Belediye başkanına saldırı
Kırıkkale'de dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10 yaralı
Dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10...

(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta Halkevleri yönetici ve üyelerinin gözaltına alınması protesto edildi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ'ta toplanan Halkevleri üyesi bir grup, Halkevleri eş genel başkanı Dilşat Aktaş ve 8 Halkevi üyesinin gözaltına alınmasını protesto etti. Akşam saat 19.30'da CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı...

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ'ta toplanan Halkevleri üyesi bir grup, Halkevleri eş genel başkanı Dilşat Aktaş ve 8 Halkevi üyesinin gözaltına alınmasını protesto etti.

Akşam saat 19.30'da CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı önünde toplanan aralarında Halkevleri, CHP Beşiktaş İlçe başkanlığı üyeleri, KESK, Eğitim-Sen, Birleşik Haziran Hareketi'nin de olduğu bir grup basın açıklaması yaptı.

Halkevleri eş genel başkanı Nuri Günay'ın okuduğu açıklamada, "Bu sabah saatlerinde Ankara'da Halkevleri eş genel başkanımız Dilşat Aktaş ve 8 üyemiz polis operasyonuyla gözaltına alındı. Aynı saatlerde öğrenci Kolektiflerinden 4 üniversiteli de gözaltına alındı. Ortada bir suç olmadığını biz biliyoruz. İktidar da biliyor. Halkevleri susmaz, bu memleket susmaz. Bu memleketi susturamayacaklarını tüm dost kurumlar ve mücadele arkadaşlarımızla göstereceğiz" denildi.

Sık sık slogan atan grup basın açıklamasının ardından buradan ayrıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314