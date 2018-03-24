(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta Çin sergisi açıldı

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul



Çin ipek, nakış, resim ve el işi ürünleri Beşiktaş'ta düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Beğeni toplayan çalışmalar ilgiyle incelendi.



Türk-Çin Dostluk Vakfı tarafından düzenlenen, Çin ipek, nakış, resim ve el işi sergisi açıldı. Vakfın Beşiktaş Balmumcu'da bulunan İstanbul şubesinde gerçekleşen serginin açılışına Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Chen Su ve Türk-Çin Dostluk Vakfı İstanbul Şube Müdürü Sezgin Dönmez de katıldı. Çin'e özgü resimler, nakış ve ipek işlemeler sergilendiği etkinliğin açılışında, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Chen Su bir konuşma yaparak Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.





"BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"



Chen Su, konuşmasında iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmek için Türk-Çin Dostluk Vakfı'nın önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Bu aramızdaki ilişkileri, özellikle iki halk arasındaki bu uzun geçmişe dayanan ilişkileri daha da ileriye götürecektir. Zaten Çin Halk Cumhuriyet Başkonsolosluğu olarak burada aynı amaç için iş başındayız. Son yıllarda hızlı gelişen ikili ilişkilerin sonucunda, iki ülke halkı arasındaki bağların güçlenmesinde bence bazı eksik noktalar var. Biz bunun tamamlayacağız. Ayrıca son zamanlarda Çin ile Türkiye'nin ikili ilişkilerinin gelişmesini görmek istemeyen bir avuç insan var. Şubat ayında bizim Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun önünde protesto yapan binlerce kişi var. Çin'in karşıtı olan bazı art niyetli insanlar vardır. Aynı zaman da şuna inanıyorum ki; Türkiye'de Çin'i iyi bilmeyen bazıları vardır. Bu sevgiyle, benzer kültürel girişimlerle daha büyük katkılarda bulunacağız. Çin'in daha iyi tanınabilmesi için ve Türkiye'yi iyi anlayabilmesi için birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.