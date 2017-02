(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta 2023'e giden yolda "Anayasa" paneli düzenlendi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-SONSUZTÜRK Stratejik Araştırmalar Merkezi (SONSAM), Beşiktaş'ta bulunan Bahçeşehir Üniversitesi'nde 2023'e giden yolda 'Anayasa' isimli bir panel düzenledi. Panele Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ve Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yanı sıra siyaset dünyasından bir çok isim katıldı. SONSAM, referandum süreci öncesinde "2023'e giden yolda Anayasa" adı altında bir panel düzenledi. Panel'de Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak yeni Anayasa ile ilgili konuşma yaptı. "REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ İDDİA ETMEK YALANDAN BAŞKA HİÇ BİR ŞEY DEĞİLDİR" Panelde ilk olarak MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak söz aldı. Yeni Anayasa teklifi paketine yapılan rejim değişikliği iddialarına tepki gösteren Parsak, "21 maddelik bir Anayasa teklifi arz edilmiştir. Ama bunda anayasamızın ilk dört maddesine ilişkin değişiklik yoktur. Türk Milleti rejim tercihini 1923 yılında yapmıştır. Bunu Cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Buna ilişkin siyasi değerlendirmenin çok ötesinde Anayasamızın birinci maddesi, 'Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir' Rejimin adı Cumhuriyet ise, Anayasamızın birinci maddesinde 'Türkiye Devleti Cumhuriyettir' diye açıkça yazmışsa ve buna ilişkin bir değişiklik teklifi yoksa rejimin değişikliğini iddia etmek yalandan başka hiç bir şey değildir" şeklinde konuştu. "TÜRK MİLLETİNİN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA BU ÇALIŞMALARIN İÇİNDE BULUNDUK" Mehmet Parsak sözlerine şöyle devam etti: "Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak süreçte, seyirci kalmayarak Türk Milletinin birliği, bütünlüğü, Türk Devleti'nin geleceği söz konusu olduğunda seyirci kalan değil, insiyatif alan bir yaklaşımla devam etmekte olan sürece Türk Milletinin menfaatleri doğrultusunda bu çalışmaların içinde bulunduk. Yaptıklarımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Milletimizin bu yönde takdir edeceğine eminiz. Milletimizin kararı ne yönde olursa olsun, başımızın üstünedir. Kararınız şimdiden uğurlu olsun. Bize göre de 'evet'ten yana olsun." "BİZ KİŞİLERE GÖRE BİR ELBİSE BİÇMİYORUZ" Parsak'ın ardından Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül söz aldı. "Halka karşı siyasi sorumluluğu olan bir Cumhurbaşkanı'nın, hukuki, cezai sorumluluğunun olmaması bir sistem adına eksiklik" diyen Gül konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün Ak Parti her istediğini yapabiliyor. Ak Parti'nin genel başkanı Başbakan. Ak Parti'nin lideri, kurucu genel başkanı Cumhurbaşkanı. Bu anlamda alabildiğine geniş yetkileri var Cumhurbaşkanımızın. Mesele Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, mesele Ak Parti, MHP meselesi değil. Mesele memleket meselesi. Fani olan şahıslardır. Baki olan Türk devleti ve aziz milletimizdir. Biz kişilere göre bir elbise biçmiyoruz. Biz bu kadim devlete, bu kadim milletin ihtiyaçlarına göre bu bedene dar gelen bir elbise var. Bu patlayacak. Başbakanımızın ve Devlet Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu bu siyasi akılda tam olarak budur." "CUMHURBAŞKANINA HER SUÇTAN DOLAYI CEZAİ SORUMLULUK GETİRİYORUZ" Gül yeni Anayasa teklifi ile Cumhurbaşkanlığı makamının yargısal açıdan denetime açılacağına değinerek, "Eğer kişisel bir mesele olarak bakılsa, hiçbir meselede cezai sorumluluk yok. Hukuki sorumluluk yok. Attığınız hiç bir imza yargıya gitmiyor. Hibiriniz bunun değişmesini istemezsiniz. Burada bir devlet meselesi söz konusu. Bu teklifte Cumhurbaşkanı'nın tek başına imzalamış olduğu işlemler mevcut anayasaya göre yargı denetimi dışındadır. Biz bunu kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı bir kararname imzaladığında yargıya gidebileceksiniz. Yeni sistemde Cumhurbaşkanına her suçtan dolayı cezai sorumluluk getiriyoruz. Hemen yargıya gidebileceksiniz. Bu yeni sistem kabul edildikten sonra" ifadelerini kullandı. Gecenin devamında panele katılanlar, Gül ve Parsak'a yeni anayasa ile ilgili sorularını iletti.