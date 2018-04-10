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(Görüntülü Haber) Beşiktaş Belediyesi önünde eylem

Zeki GÜNAL / İSTANBUL () - HUKUKSUZ şekilde işten çıkarıldıklarını iddia eden bir grup işçi, Beşiktaş Belediye binası önünde eylem yaptı. 6 gündür eylemde olduklarını belirten grup adına yapılan basın açıklamasında, "2...

Zeki GÜNAL / İSTANBUL () - HUKUKSUZ şekilde işten çıkarıldıklarını iddia eden bir grup işçi, Beşiktaş Belediye binası önünde eylem yaptı. 6 gündür eylemde olduklarını belirten grup adına yapılan basın açıklamasında, "2 Nisan itibari ile herhangi bir açıklama yapılmadan gruplar halinde arkadaşlarımız işten atıldı. Gerekçe olarak ise 696 sayılı KYK ile yapılan güvenlik soruşturmaları ve arşiv taraması önümüze sürülüyor" denildi. Belediye önünde bir tencerenin içine taş ve ekmek koyan grup, "Açız" yazdı. Gruptaki kişilerden Muhammet Demir "6 gündür direniyoruz sabah 08.00'da geliyoruz akşam saat 18.00'e kadar mesaimizi tamamlamaya çalışıyoruz. İşimize dönene kadar da burada olacağız" diye konuştu.

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