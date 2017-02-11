(Görüntülü Haber) Bergama'da KESK'ten üyelerinin ihracına protesto

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde düzenlenen eylemde, KESK üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üyelerinin ihraç edilmesini protesto etti. KESK öncülüğünden Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki eyleme Bergama Eğitim- Sen üyelerinin yanı sıra Dikili Eğitim-Sen ve Kınık Eğitim-Sen üyeleri ile Dikili ve Bergama CHP İlçe teşkilatları da destek verdi. Yapılan protesto gösterisine 200 kişi, katıldı. Eylemde basına açıklama yapan Eğitim-Sen Bergama Şube Başkanı Yusuf Gunt, 7 Şubat'ta yayımlanan KHK ile 4481 kamu emekçisinin işsiz bırakılarak açlığa mahkum edildiğini söyledi. Eğitim-Sen Bergama Şube Başkanı Yusuf Gunt, "Maalesef bu işinden edilen kamu emekçilerinin arasında Eğitim-Sen'li üyelerimizde var. Kamu emekçilerinin bu şekilde işsizlikle ve açlıkla terbiye etmeye çalışanlar, bunun hesabını er ya da geç tarih önünde emekçilere ve yoksul halka adalet önünde vereceklerdir" dedi. Yapılan basın açıklamada ise şunlar söylendi. "Son KHK ile ihraç edilenler arasında Eğitim-Sen Genel Sekreteri Mesut Fırat, TTB eski Genel Başkanı Özdemir Aktan, TTB yüksek onur kurulu üyeleri, yüzlerce akademisyende içinde olmak üzere, 100'lerce KESK'li kamu emekçisi ihraç edilmiştir. Bu ihraçlardan İzmir'de payına düşeni almıştır. Bergama'dan da üyelerimiz vardır. Bergama Eğitim-Sen olarak üyelerimizin arkasındayız. Her biri çalıştıkları kurumlarda tartışmasız olarak tüm mesai arkadaşları, öğrencileri ve veliler tarafından sevilen insanlardır. Bırakın soruşturmayı trafik cezası bile olmayan arkadaşlarımız eminiz ki hukuki ve her türlü hak arayıcı mücadelemizle tekrar mesleklerine geri dönebileceklerdir. Emek ve demokrasi güçlerini başta referandumda bu baskı ve sindirme politikalarını yerle bir edecek şekilde daha güçlü haykırmaya davet ediyoruz. Bu haksız hukuksuz uygulamalara karşı gerçekten demokratik, laik, çağdaş ve barış içinde bir ülke için seferberlik ilan ediyoruz. Önümüzdeki mücadele dolu günler işçiler, emekçiler, yoksul Anadolu halkları için yeni bir günün başlangıcı olacaktır." Açıklama sırasında "Arkadaşlarımız onurumuzdur", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı. 'Karanlığa teslim olmayacağız', 'Öğretmenime dokunma' ve 'OHAL'de de, bu halde de susmayacağız' dövizleri açıldı. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.