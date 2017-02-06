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(Görüntülü Haber) Berber, aynı zamanda müzik tutkunu olunca

AVCILAR’da bir berberde başlatılan gitarla canlı müzik görenleri şaşırttı. Berber Öztürk Karahan, önümüzdeki günlerde açacakları yeni bir şube için eleman ararken, kendisine başvuran Adana’nın Ceyhan İlçesi’nden çalışmak...

AVCILAR’da bir berberde başlatılan gitarla canlı müzik görenleri şaşırttı. Berber Öztürk Karahan, önümüzdeki günlerde açacakları yeni bir şube için eleman ararken, kendisine başvuran Adana’nın Ceyhan İlçesi’nden çalışmak için İstanbul’a gelen 21 yaşındaki Necdet Bencik’in aynı zamanda müziğe düşkün olduğunu ve iyi gitar çaldığını öğrendi. Daha önce Antalya’daki çeşitli kafe veya barlarda canlı müzik yaptığını söyleyen, aynı zamanda 8 yıldan bu yana berberlik yapan Bencik, Karahan’ın “Burada traş molalarında dinlenirken, içinden geldiği zaman gitar çalabilirsin” önerisi üzerine tıraş aralarında gitarıyla sevilen şarkıları söyledi. Bu uygulama müşterilerin hoşuna gitti. Ay-yıldızlı dekoru ile dikkat çeken Öztürk Karahan, Bencik ile ilgili “Devamlı usta ihtiyacımız oluyor. Yeni şubemiz için ilan verdik. Arkadaşımız geldi. Görüştüğümüz sırasında müzisyen olduğunu anladık. ‘Boş, sakin zamanlarımızda devamlı müzik olsun, farklı bir şey yapalım’ dedik. Arkadaşımızın gitar çaldığını görünce öğrenmek isteyen çocuklar ‘Bize ders versin’ demeye başladı. Çok hoş oldu. Müşterilerimiz bunu çok sevdi” dedi. Necdet Bencik, 8 yıl önce berberlik yaparken müzikle uğraştığını, Antalya’da çalıştığı sırada gündüzleri berberde çalışırken, akşamları kafe veya barlarda gitar çaldığını belirterek; şunları söyledi: “Öztürk ağabeyin yanına geldim. Müzikle uğraştığımı öğrenince böyle bir proje başlatalım dedik. İnsanlar tıraş olurken, aynı zamanda canlı müzik yapıyoruz. Bu uygulama insanlara terapi gibi. Hocamın ‘Müziksiz hayat hatadır’ diye sevdiğim lafı vardı. Ben de nerede nasıl olursa olsun hep müzik yapmaya çalışıyorum. 'Berberlik mi müzik mi?' diye sorarsanız benim için müzik ön planda. Çaldığım şarkılar, slow, rock, eski sanatçıların şarkıları türküler oluyor. O an hangisi olursa. Bazen görünce şaşırıyorlar. Sadece berberlik yapmaya başlayınca müzikten, müzik yapınca da berberlikten uzak kalıyorum. Şu an ikisini beraber götürüyorum. Sıkıntı yok. Burada çaldığımda istek şarkı isteyenler de oluyor. Bildiğim varsa söylerim. Şu an başlasam sabaha kadar sürer. Bir berberde hem berberlik yapan hem canlı müzik yapan görmedim. İlk uygulama benim herhalde.”

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