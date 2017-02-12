(Görüntülü Haber) Belediyeye kayyum atanan Kaymakam, ev ziyaretine başladı 2

DİYARBAKIR merkez Yenişehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan ilçe Kaymakam Mehmet Özel, hafta sonlarını yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek geçiriyor. Ziyaretlerde ailelerin sorun ve isteklerini dinleyen Kaymakam Özel, bütçeleri oranında ailelere yardımları yaptıklarını söyledi. Yenişehir Belediye Başkanı DBP'li Selim Kurbanoğlu'nun tutuklanıp görevden alınması üzerine yerine kayyum olarak atanan Kaymakam Mehmet Özel, hafta sonları ilçeye bağlı mahalleleri gezerek dar gelirli ailelerin evlerini ziyaret ediyor. Hafta sonlarını sosyal yardım işlerine ayırarak evlere konuk olan Özel, mağdur ailelerin sorunlarını yerinde incelemek üzere Yenişehir İlçesi Fabrika, Şehitlik ve Benusen Mahallesi'nde oturan Kurt, Güler ile Temel ailelerini ziyaret etti. Fabrika Mahallesi'nde yakınlarının evinde oturan ve eşini kaybeden 8 çocuklu Pakize Kurt'un evini ziyaret eden Kaymakam Mehmet Özel, Kurt'un sorunlarını dinledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfından dul ve yetim maaşı alan Kurt, yapılan yardımlardan memnun olduğunu belirterek, Kaymakam Özel'e teşekkür etti. 25 YILLIK EVLİYİM 9 ÇOCUĞUM VAR RESMİ NİKAHIMIZ YOK Kaymakam Özel'in, Kurt'un evine geldiğini öğrenen mahalle sakinleri, mahallede bulunan taziye evinin onarılmasını isterken, mahallede oturan 2 erkek kardeş, Kaymakam Mehmet Özel'e 25 ve 15 yıllık evli olmalarına rağmen resmi nikahlarının bulunmadığını söyledi. Özel, 9 kardeşi ve 8 çocuğu olduğu belirtilen mahalle sakinine nikah kıyma sözü verdi. Şehitlik ve Benusen Mahallesi'nde oturan, eşlerini trafik kazalarında kaybettikleri belirtilen Nazime Güler ve Filiz Temel'i de evlerinde ziyaret eden Kaymakam Özel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Kadınlara dinleyen Özel, soba ile ısınan aileye kömür yardımı yapılması talimatını verdi. TEK GÖZLÜ ODADA YERDE ÇALIŞARAK TEŞEKKÜR ALDI Kaymakam ve Başkan Vekili Mehmet Özel, tek gözlü bir odada yaşayan Filiz Temel'in çocukları ile de bir süre sohber ederek onların sorunlarını dinledi. Temel ailesinin 7 çocuğu bulunduğu belirtilirken, çocuklardan ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi İrem Temel, zor koşullarda ders çalışmasına rağmen teşekkür aldığını söyleyince Kaymakam Özel, yeni bir ev bulmaları halinde kirasının kendisi tarafından ödeneceği sözünü verdi. 7 çocuğun anneleri ile birlikte yaşadığı tek gözlü evi inceleyen Kaymakam Özel, şöyle konuştu: "Barınma sorunları var, evlerinin durumları biraz sıkıntılı, inşallah onu çözmeye çalışacağız. Kiralık ev bakabiliriz, bulabilirler, kiralarını biz ödeyebiliriz. Belediye Başkanlığımız olarak kira yardımı yapabiliriz. Ev eşyalarında eksiklikler, sıkıntılar var. Bunları giderebiliriz. Ayrıca okuyan öğrencilerimiz var başarılılarda onlara da burs sağlayacağız inşallah belediyemizden, bu şekilde ailemizin durumunu daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Anne rahatsız sağlık problemleri var. Arkadaşlarımız onu da hastanede ziyaret edecekler onun sağlık durumunu takip edeceğiz." Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Özel, hafta içi yoğun iş temposu nedeniyle hafta sonları vatandaşların dertlerini dinlediğini belirterek, "Özellikle hafta sonları biz aile ziyaretlerine önem veriyoruz. Hafta içi iş yoğunluğundan çıkamazsak bile hafta sonları biz aile ziyaretlerine önem veriyoruz. Hafta sonlarımızı tamamen mahallelerde vatandaşlarımızın dertlerini dinleyerek geçirmeye çalışıyoruz. Belediyemize gelen bu talepleri özellikle beyaz eşya, mesela buzdolabı, çamaşır makinesi şeklinde yardımlarımızda oluyor. Bütçemiz yettiği oranda vatandaşlarımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Hafta sonlarımızı daha çok yardım işlerimize ayırıyorum" diye konuştu.