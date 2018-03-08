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(Görüntülü Haber) Belediyen bayat ekmek israfına son verecek proje

Mehmet DOĞANER ERDEMLİ(Mersin), () MERSİN'in Erdemli ilçesinde belediye başlattığı Bayat ekmek toplama kutusu projesi ile hem israfın önüne geçecek hem de hayvanlara yem sağlamış olacak. Erdemli Belediyesi tarafından ilçe genelinde...

Mehmet DOĞANER ERDEMLİ(Mersin), () MERSİN'in Erdemli ilçesinde belediye başlattığı Bayat ekmek toplama kutusu projesi ile hem israfın önüne geçecek hem de hayvanlara yem sağlamış olacak. Erdemli Belediyesi tarafından ilçe genelinde bayat ekmekleri toplama ve değerlendirme projesi başlatıldı. Proje kapsamında kent merkezinde bina ve site yanına konulan bayat ekmek kutuları sayesinde çöpe atılacak bayat ekmekler toplanıyor. İsrafın önüne geçilerek çöpe atılmaktan kurtarılan bayat ekmekler, hayvan barınaklarına kazandırılacak ve yiyecek sıkıntısı bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yem olacak. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, uygulanmaya başlanılan proje kapsamında ekmek israfının önlenmesi konusunda vatandaşın bilinçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

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