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(Görüntülü Haber) Belediyeden Sevgililer Günü kutlaması

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), () Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşa çiçek vererek Sevgililer Günü'nü kutladı. Başkan Sözen, teknede Semra Özkan ve Murat Tetik çiftinin de nikahını kıydı. Manavgat Belediyesi tarafından...

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), () Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşa çiçek vererek Sevgililer Günü'nü kutladı. Başkan Sözen, teknede Semra Özkan ve Murat Tetik çiftinin de nikahını kıydı. Manavgat Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda özel bir çekim alanı oluşturdu. Manavgatlıların davet edildiği etkinliğe Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katıldı. Başkan Şükrü Sözen ve belediye personeli, halka gül dağıtarak Sevgililer Günü'nü kutladı. Başkan Şükrü Sözen, huzurlu ve mutlu yaşamanın anahtarının sevgi olduğunu söyledi. Sevgi ve barış ortamının kalıcı olmasını sağlamanın en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Sözen, Türkiye'mizin içinde bulunduğu kritik süreçte insanlarımızın gülmeye, sevmeye, birbirleriyle paylaşım içinde olmalarına ihtiyaç var. Askerlerimiz sınırlarımızda terörle savaşıyor. Biz de insanlarımızın bir nebze olsun yüzlerini güldürelim istedik. Sevgililer Günü vesilesiyle organizasyon düzenledik. Amacımız insanların elini sıkabilmek, insanlarımızın umudunu biraz pekiştirebilmek dedi. Başkan Şükrü Sözen daha sonra Manavgat Irmağı üstündeki bir teknede Semra Özkan ve Murat Tetik çiftinin nikahını kıydı. Çifte mutluluk dileyen Başkan Sözen, evlilik cüzdanını da geline verdi.

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