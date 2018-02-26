(Görüntülü Haber) Belediyede şoför çift, tanıştıkları otobüsü gelin arabası yaptı

ADANA, () - ADANA'da Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü Hatice Gefeli (35) ve İbrahim Farsak (37) düğün günü kullandıkları belediye otobüsünü gelin arabası yaptı. Adana'da 2 yıldır şoförlük yapan İbrahim Farsak ile Hatice Gefeli, bozulan bir otobüs sayesinde tanıştı. Çift bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi de çifte sürpriz yapıp, gelin arabası olarak 2 yıl önce Hatice Gefeli ile İbrahim Farsak'ın tanışmasına neden olan 248 numaralı belediye otobüsünü gelin arabası olarak tahsis etti. Çift, belediye otobüsüyle kentte tur attı ve otobüs önünde aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. 10 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan Hatice Gefeli, kullandıkları otobüsün gelin arabasına dönüştürülmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Gefeli, "Onun aracı bozulduğunda ben ona yedek araç götürdüm o arada da tanıştık. Konuşmaya başladık ve bu zamana kadar geldik. 2 yıl önce evliliği düşünmüyorduk ama sonradan elektriklenme oldu ve hayatımın aşkını bulduğuma inanıyorum" dedi. İki yıldır belediye otobüsü şoförlüğü yapan damat İbrahim Farsak ise "Mutluluğumuzu evlilikle bitirmek istedik, güzel de oldu" dedi. İbrahim Farsak daha sonra gelin Hatice Gefeli'yi yanına alarak otobüsle düğün salonuna gitti.