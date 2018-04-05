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(Görüntülü Haber) Belediye personelinden Mehmetçik için bağış

SİVAS Belediyesi Temizlik ve İtfaiye Müdürlükleri bünyesinde çalışan işçiler, kendi aralarında topladıkları 13 bin 540 lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki...

SİVAS Belediyesi Temizlik ve İtfaiye Müdürlükleri bünyesinde çalışan işçiler, kendi aralarında topladıkları 13 bin 540 lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek vermek isteyen belediye personeli, kendi aralarında topladığı 13 bin 540 lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Belediye önünde toplanan işçiler bankaya giderek parayı Vakfın hesabına yatırdı. Daha sonra Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret eden çalışanlar, banka dekontunu teslim etti.

Ziyarette konuşan Temizlik İşleri Müdürü Mükremin Nergis ve İtfaiye Müdürü Osman Yılmaz, birimlerinde çalışan personelin kendi aralarında organize olarak örnek bir davranışa imza atmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yardıma katkı sağlayan belediye personelini tebrik eden Başkan Aydın ise "Her bir arkadaşımız gönlünden koparak, benim de çorbada tuzum olsun, benim de milli silahlarda katkım olsun diye düşünmüşlerdir. Şehitlerimiz bizim her zaman dualarımızda olacaklar ancak bizim de Türk Silahlı Kuvvetlerimize bir desteğimiz olsun diyerek bu yardımı yapmışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin güvenliği için düzenlenen operasyonlara katkı sağlamak adına bu organizasyonu düzenlediklerini kaydeden işçiler ise "Daha önce Belediye Başkanımız Kilis'e gitmiş, gereken desteği sağlamıştı. Bizler de bugün onu örnek alarak hareket ettik. İnşallah dualarımızla beraber bu katkımız da hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

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