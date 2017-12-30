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(Görüntülü Haber) Belediye'nin zeytin dalı ekibi topluyor yoksul vatandaşlar mutlu oluyor

BURSA () BURSA'nın Mudanya İlçe Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kurduğu Zeytin Dalı Ekibi il belediye sınırlarında bulunan ağaçlardaki zeytinleri toplatıp bunları zeytinyağı haline dönüştürüyor. Türkyılmaz bu zeytinyağlarını...

BURSA () BURSA'nın Mudanya İlçe Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kurduğu Zeytin Dalı Ekibi il belediye sınırlarında bulunan ağaçlardaki zeytinleri toplatıp bunları zeytinyağı haline dönüştürüyor. Türkyılmaz bu zeytinyağlarını evlerini ziyaret ettiği dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilginç bir projeye imza attı. Belediye bünyesinde Zeytin Dalı Ekibi kuran Türkyılmaz, bu ekibe belediye sınırlarında bulunan ağaçlardaki zeytinleri toplatıyor. Türkyılmaz, toplanan zeytinleri daha sonra bir tesiste zeytinyağı haline getirterek ihtiyacı olan ailelere evlerini ziyaret ederek veriyor. Mudanya?da halkın malı halkın olacak prensibi ile bu yıl böyle bir proje başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Belediyemiz sınırlarındaki, park, bahçe, sokak ve kırsal arazide, 2 bine yakın zeytin ağacımız bulunuyor. Bu zeytinleri kurduğumuz ekip ile toplatıyoruz. Sonrada, anlaştığımız bir tesise verip zeytinyağı haline dönüştürüyoruz. Üzerine, 'Mudanya Belediyesi'nin kendi zeytin ağaçlarından toplanan ürünlerden üretilmiştir' yazılı etiket bulunan zeytinyağları, ihtiyaç sahiplerine gerekirse evlerine giderek ücretsiz olarak veriyoruz. Şu ana kadar 600 ağaçtan zeytin toplandı. Bu sayı çok daha artacak. Önümüzdeki yıl hasadı erken başlatıp tüm ağaçlarımızdaki zeytinleri toplayıp, zeytinyağı haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Böylece çok daha fazla aileye ücretsiz zeytinyağı vereceğiz dedi. Bu zamana kadar, dar gelirli vatandaşlara 80 kilo zeytinyağını dağıtan Mudanya Belediyesi'nde, Zeytin Dalı Ekibi'nin Koordinatörü Ebru Akaltun ise vatandaşların bu hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

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