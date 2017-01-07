(Görüntülü Haber) Belediye işçisi kar altında 6 altın bilezik buldu

Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir), () BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'ndeki kar yağışı sonrası kapanan yolu açmak için çalışma yürüten belediye işçilerinden 45 yaşındaki Tekin Arslan, kutu içinde 6 adet, 20 bin lira değerinde altın bilezik buldu. Altınların kime ait olduğu tespit edilince sahibine verildi. Kar yağışı sonrası Savaştepe'de bazı yollar kapandı. Savaştepe Belediyesi ekipleri, kapanan yollarda tuzlama ve iş makineleriyle açma çalışması yapmaya başladı. Çalışma yürüten belediye temizlik işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Tekin Arslan, kar altında bir kutu buldu. Kutuyu açtığında ise içinde 6 adet 'Adana burması' denilen bilezikle karşılaşan Arslan, hemen emniyetin yolunu tuttu. Yapılan araştırmada bileziklerin sahibinin Mustafa Zengin olduğu tespit edildi. Emniyete çağrılan Zengin'e, belediye temizlik işçisi Tekin Arslan tarafından altınları teslim edildi. Evdeki altınlarını bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü öğrenilen Zengin'in, yoğun kar yağışı sebebiyle kuyumcuların kapalı olmasından dolayı evine döndüğü, ancak yolda altınlarını düşürdüğünü sonradan fark ettiği, aramaya çıktığı, ancak bulamadığı öğrenildi. Altınları bulan işçi Tekin Arslan, "Kürekle kar temizliği yaparken kutu buldum. Kutuyu açınca altınları gördüm. Emniyete götürüp durumu anlattım. Altınların sahibini buldular, teslim ettim" dedi.