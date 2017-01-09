2 KİŞİ TUTUKLANDI Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser'i tehdit ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen Burhan S. ile Fehmi K. 'Ölümle tehdit' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Celal S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Burhan S. adliyeden çıkarken, "Başkanın amacı beni tutuklatmaktı, başardı" diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Belediye başkanını tehdit ettiği iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi (2)
2 KİŞİ TUTUKLANDI Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser'i tehdit ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen Burhan S. ile Fehmi K. 'Ölümle tehdit' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Celal S. ise adli kontrol...
09 Ocak 2017 Pazartesi 21:56
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