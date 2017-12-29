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(Görüntülü Haber) Belediye Başkanı, ropörtaj verirken depreme yakalandı

Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, kamera karşısında BM'nin Kudüs oylamasını değerlendirdiği sırada depreme yakalandı. Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi...

Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, kamera karşısında BM'nin Kudüs oylamasını değerlendirdiği sırada depreme yakalandı. Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Kahramanmaraş'taki bir internet haber sitesine yeni yıl mesajı vermek için kamera karşısına geçti. 2017 yılının bir değerlendirmesini de yapan Bozdağ, BM'deki Kudüs oylamasını da değerlendirdi. Bozdağ, 128 oyun ABD Başkanı Donald Trump için bir tokat olduğunu ifade ettiği sırada deprem meydana geldi. Depremi hisseden Bozdağ, "Pardon deprem oldu ha, deprem oldu" dedi. Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 10.58'de, 3.5 büyüklüğünde demrem oldu. Yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen depreme kamera karşısında yakalanan Yakup Hamdi Bozdağ, yenilenen çekimde yeni yıl mesajını verdi.

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