(Görüntülü Haber) Beldibi Mahallesi'nde muhtarlık seçimi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () ANTALYA'nın Kemer İlçesi'ne bağlanan Beldibi Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı. 6 adayın yarıştığı seçimi Ahmet Talih kazandı. Büyükşehir Yasası'nın ardından beldeliği düşen, sonrasındaki süreçte önce Göynük Mahallesi'ne ardından Konyaaltı İlçesi'ne bağlanan Beldibi, son olarak geçen yıl mart ayında Kemer Belediyesi Meclisi kararı ve Antalya Valiliği'nin onayıyla mahalle oldu. Bunun sonrasında Beldibi Mahalle Muhtarlığı seçimi yapıldı. Dün yapılan seçimde Ahmet Talih, Ercan Mert, Harun Cintay, Mustafa Özcan Çelik, Ömer Talih ve Rukiye İlaslan yarıştı. Seçimler Beldibi İlkokulu binasında gerçekleştirildi ve kayıtlı 2008 seçmenden 1500'ü 6 sandıkta oy kullandı. Seçimin yapıldığı okula gelen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül, adaylarla görüşerek başarı diledi. Gül çifti vatandaşla da sohbet etti. Kemer Belediyesi meclis üyeleri, Ak Parti, CHP ve MHP ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de seçimin yapıldığı okulun bahçesinde vatandaşla sohbet etti. Oy sayımının ardından geçerli 1473 oyun 531'ini alan Ahmet Talih seçimi kazandı. Mustafa Özcan Çelik 386, Rukiye İlaslan 255, Ercan Mert 166, Ömer Talih 109, Harun Cintay ise 26 oy aldı. Seçim sonrası gazetecilere açıklama yapan Ahmet Talih, çok güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini belirterek, diğer adaylara teşekkür etti. Seçim çalışmaları sırasında birbirlerini hiç kırmadıklarını kaydeden Talih, "Bana oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ederim, bu bir başlangıç" dedi.