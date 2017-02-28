(Görüntülü Haber) Beldeye hurdacı, dilenci ve seyyar satıcının girmesi yasaklandı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Beldesi'nde hırsızlık olaylarının artması üzerine, Belediye Meclisi'nde alınan kararla beldeye hurdacı, dilenci ve seyyar satıcıların girişi yasaklandı. Yasak kararının yazıldığı tabela ilçe girişine dikildi. Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Beldesi'nde son aylarda 50'ye yakın büyükbaş hayvan ve 100'e yakın hindinin çalınmasının ardından, Belde Belediye Meclisi Cuma günü toplanarak bir dizi karar aldı. Hırsızlık vakalarının beldeye gelen hurdacı, dilenci ve seyyar satıcılardan kaynaklandığını düşünen Belediye meclisi üyeleri, bu kişilerin beldeye girişini yasakladı. Alınan karar doğrultusunda hazırlanan ve üzerinde, 'Belde merkezine dilenci, hurdacı ve seyyar satıcıların girmesi yasaktır' yazısı bulunan tabela, belde girişine asıldı. Bekirhan Belediyesi'nin Bağımsız Belediye Başkanı Zeki Demir, hırsızların dilenci, hurdacı veya seyyar satıcı gibi beldeye gelerek vatandaşların büyükbaş ve kümes hayvanlarını çaldığını belirterek şunları söyledi: "2 bin 900 nüfuslu beldemiz, Batman- Bitlis karayolu üzerinde olduğu için malesef hırsızlar dilenci, seyyar satıcı veya hurdacı gibi beldemize geliyorlar. Gündüzleri seyyar satıcı gibi dolaşan hırsızlar, geceleri hırsızlık yapıyor. Beldemizde son aylarda 50'ye yakın büyükbaş hayvan ile 100 civarında hindi çalındı. Hırsızlık olaylarının artması üzerine konuyu belediye meclisine taşıdık. Cuma günü yaptığımız toplantıda dilenci, seyyar satıcı ve hurdacıların beldeye girişlerini önlemek adına yasak kararı aldık. Bu önlemin tutacağına inanıyoruz." BELDE SAKİNLERİ OLUMLU BULDU Belde sakinlerinden Mehmet Salih Karabulut, Ahmet Karabulut ve Adem Kalçık, son aylarda beldede çok sayıda büyükbaş hayvan çalındığına dikkat çekerek Başkan Demir ve belediye meclisinin aldığı karara destek verdi. Beldede market işletmeciliği yapan Sadettin Bilgin de, iş yerinin 2 kez hırsızlar tarafından soyulduğunu belirterek, belediyenin kararının yerinde olduğunu savundu.