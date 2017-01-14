(Görüntülü Haber) Bedava ekmek-arası hamsi kuyruğu

BURSA Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Hamsi ve Kültür Festivali'nde 2 ton hamsi dağıtıldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar ekmek arası hamsi yemek için uzun kuyruk oluşturdu. Bursa Valiliği, Büyükşehir ve Mustafakemalpaşa ilçe Belediyesi'nin desteği ile Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğince bu üçüncüsü düzenlenen 'Hamsi ve Kültür Festivali' kapsamında 2 ton hamsi dağıtıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde vatandaşlar ekmek arası hamsi almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kendi elleriyle balıkları pişiren Bursa Rizeliler Derneği Başkanı Hızır Ofluoğlu, ?Biz bu festivali hamsi ve horon adıyla yapıyorduk. Yaşanan terör olaylarından dolayı horonu kaldırarak 'Hamsi ve Kültür Festivali'ne çevirdik. Kardeşlik havasında festivalimizi yapmaya çalışıyoruz." dedi. Festivalde dağıtılan hamsilerin Sinop'tan getirildiğini belirten Ofluoğlu, 200 kilo ayçiçek yağı, 2 bin 500 ekmek, 100 kilo mısır unu ve 3 çuval soğanının kullanıldığını belirtti. :