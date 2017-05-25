(Görüntülü Haber) Bebekleri de uyuşturucu bağımlısı doğan çiftin feryadı: Lütfen bizi kurtarın

Süleyman EKİN / ANTALYA, () - ANTALYA'da uyuşturucu bağımlısı 26 yaşındaki R.A. ile 22 yaşındaki çiftin 4 ay önce dünyaya gelen ve annesinin hamileyken de uyuşturucu madde kullanması sonucu kendisi da bağımlı olan R.E.A. bebek, anneannesi Gülnar T. sayesinde iyileşmeye başladı. Şimdi de teavi için yardım bekleyen uyuşturucu bağımlısı çift, "Lütfen bizi kurtarın' diye feryat etti. Kepez İlçesi'nde oturan R.A., 3 yıl önce tanıştığı B.A. ile geçen yıl evlendi. Evlenmeden önce arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan çift, bağımlılıktan kurtulmak için birkaç kez girişimde bulunsa da başarılı olamadı. Hamile kalan B.A., uyuşturucu kullanmaya devam etti. Çiftin 4 ay önce doğan R.E.A. adını verdikleri erkek bebeklerinin de bağımlı olduğu anlaşıldı. Anneanne 47 yaşındaki Gülnar T., doktorların tavsiyesi ile kızından aldığı torununa hem baktı, hem de tedavisini üstlendi. Haftalarca ağlama krizine giren minik bebek, anne sütünden de mahrum kaldı. 'HASTANEYE YATMALARI LAZIM' Geçen ay iyileşme belirtileri gösteren R.E.A. bebeğin anneannesi Gülnar T., yaşadığı dramı gözyaşlarıyla anlattı. Kızının ve damadının bu illetten kurtarılmasını isteyen Gülnar T. şunları söyledi: “Çok mücadele ettik ama sonuç alamadık. Sonuçta paralı bir tedavi. Ama maddi durumum yok. Lütfen rica ediyorum büyüklerimden. Çocuklarımı kurtarın. Bebeklerine ben bakıyorum. Onlar bakacak durumda değil. Bebek ememedi. Onu mama ile büyütüyorum. Hastaneye yatmaları, tedavi görmeleri lazım. Bebekleri de şu an tedavide. Sürekli kontrolleri var. Ben götürüp getiriyorum. Ne olur o bebeğin geleceği için yardımcı olun bize." 'HALA DA İÇİYORUZ' Anne B.A. ise 8 yıl önce arkadaşları tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını belirterek şöyle konuştu: “3 yıl önce eşimle tanıştım. Bir yıl önce evlendim ve bu evlilikten çocuğumuz var. Hamileliğim boyunca uyuşturucu almak zorunda kaldım. Bebeğim de bağımlı doğdu, tedavi görüyor. Kontrol altında. Şu an bir şeyi yok ama doğduğu zaman onun da krizleri oldu. 3 ay çok ağladı. Onu kurtarıyoruz ama ona bakabilmek için bizim de kurtulmamız gerekiyor. Hiç emziremedim. Çünkü madde kullanıyordum. Hala da içiyoruz." 'LÜTFEN BİZİ KURTARIN' Bir fabrikada gündelikçi olarak çalışan baba R.A. da, 10 yıl önce uyuşturucuya başladığını belirterek şöyle dedi: “5- 6 kez İstanbul ve Antalya'da tedavi gördüm. Ancak yeterli olmadı. Bırakamadım. 3 yıl önce eşimle tanıştım. 1 yıldır da evliyiz. Çocuğumuz da bağımlı doğdu. Anne madde kullandığı için emziremiyor. 3 günde bir 50 TL'ye mama alıyoruz. Artık durumumuz yok. Çocuğumuza biz bakamıyoruz. Kayınvalidem bakıyor. Aldığım maaş uyuşturucuya yetmiyor. Büyüklerimizden, yetkililerden yardım istiyoruz. Lütfen bizi kurtarın."