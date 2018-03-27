(Görüntülü Haber) BBP Lideri Destici: İnanıyorum ki takipsizlik kararı kaldırılacak

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen davaya verilen takipsizlik kararına, "Bu karar 15 Temmuz FETÖ darbesinden 2 ay önce verilmişti ve bizde darbeden 3 gün önce bu kararın kalkması için itiraz etmiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde inanıyorum ki en kısa zamanda bu takipsizlik kararı kaldırılacak" dedi.25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitiren merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için Sivas’ta anma programı düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına BBP Genel Başkanı Destici'nin yanı sıra, Sivas Valisi Davut Gül, BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Sivas Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda partili katıldı. Destici burada yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşlarını rahmet ve şükranla andığını söyledi. Türkiye'nin ve Mehmetçiklerin gerek içeride, gerek dışarıda terör örgütlerine karşı kahramanca, cesur ve kararlı operasyonlar yürüttüğünü belirten Destici, "Afrin operasyonu şu anda süren bir harekat, ama biz inanıyoruz ki bu sonuncusu olmayacak. İnşallah Tel Rıfat'ın da temizlenmesiyle birlikte Afrin bölgesi tamamen PKK'lı unsurlardan temizlenmiş oldu. İnşallah peşinden Mümbiç, Kamışlı, Aynel Arap, Tel Abyad, Haseki, Sincar ve Kandil takip edecek. İnşallah teröristlerden tamamen bu bölgelerimiz ve ülkemiz temizlenecek" dedi.'İNANIYORUM Kİ BU TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILACAK'Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının vefatının ardından 9 yıl geçtiğini ve bu süre zarfında acılarının ilk günkü gibi yüreklerde olduğunu aktaran Destici şöyle konuştu:"Herkesin beklentisi bu 9 sene içerisinde bu süreç bugüne kadar çoktan aydınlatılmış olsun. Ama bugüne kadar bu gerçekleşmedi, inşallah bundan sonra gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum. Kahramanmaraş'ta ana soruşturma dosyasına verilmiş bir takipsizlik kararı var. Bu karar 15 Temmuz FETÖ darbesinden 2 ay önce verilmişti ve biz de darbeden 3 gün önce bu kararın kalkması için itiraz etmiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde inanıyorum ki en kısa zamanda bu takipsizlik kararı kaldırılacak ve 15 Temmuz'dan sonra açılmış yeni soruşturma dosyasıyla ve yine Kahramanmaraş Adliyesi'nde süren mahkeme, Göksun Adliyesi'nde süren mahkeme, Ankara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda süren soruşturma dosyası, yine Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda süren soruşturma dosyasıyla birlikte birleştirilecek. Hiç şüpheniz olmasın bütün bu dosyalar birleştirilip yeniden açıldıktan sonra, bilerek bu hadisede yanlışı olan, kusuru olan ve kastı olanlar mutlaka ama mutlaka yargı önüne çıkartılacak ve hesabını verecekler. Biz de sizlerle birlikte nasıl bugüne kadar bu işin takipçisi olmuşsak bundan sonrada sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bize düşen iki görev var; bunlardan birincisi Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasına sahip çıkmak, ikincisi de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve arkadaşlarımızın şehadet sürecine ve davasına sahip çıkmak."'BİZ BUNA KAZA DEMEDİK, DEMEYECEĞİZ'Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili şüphelerin olduğunu söyleyen Destici, "Bu şüpheler gerçek anlamda aydınlatılmadan, araştırılıp soruşturması tamamlanmadan biz buna kaza demedik, kaza demeyeceğiz ve dosyanın üstünün kapatılmasına da nasıl bugüne kadar müsaade etmediysek, bundan sonra da Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz. Devletimizle birlikte, devletimizi yönetenlerle birlikte, adalet sistemimizdekilerle birlikte inşallah bu olayı hep birlikte el birliğiyle aydınlatacağız. Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehit olan arkadaşlarımız için, yüreği yanan herkes için ve en önemlisi de adaletin, hakkın yerine gelmesi için bunun peşinden gideceğiz" diye konuştu.