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(Görüntülü Haber) BBP Genel Merkezi'nde 'Olay Yeri İnceleme Ekipleri' derinlemesine araştırma yapıyor

Ankara ()  - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde önceki gün çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma derinleştiriliyor. Emniyet Olay Yeri İnceleme Ekipleri, bu akşam saat:18.00 sıralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde...

Ankara ()  - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde önceki gün çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma derinleştiriliyor. Emniyet Olay Yeri İnceleme Ekipleri, bu akşam saat:18.00 sıralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde yaklaşık 2 saatlik titiz ve derinlemesine bir çalışma yürüttü.


 

Ankara'da, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici'nin 4 katlı genel merkez binasının en üst katındaki makam odasında, klimanın patlaması sonucu yangın çıkmıştı. Destici, bir alt katta Divan Toplantısı'ndayken çıkan yangında, özel kalem müdürü ve koruma polisi dumandan etkilenmişti.



Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan BBP Genel Merkezi'nde önceki gün akşam saatlerinde, klimanın henüz belirlenmeyen bir nedenle patlaması sonucu yangın çıkmış ve dumandan etkilenen özel kalem müdürü Özcan Ünal ile koruma polisi Fatih Demet ambulans içerisinde ayakta tedavi edilmişti.



Emniyet Olay Yeri İnceleme Ekipleri, olayı tüm yönleri ile ortaya çıkarmak adına bu akşam bir çalışma gerçekleştirdi. Farklı bulgular ve numune örnekleri alınarak, bunlar üzerinde kriminal çalışmalar yapılacağı, ardından bilirkişi raporlarının isteneceği kaydedildi.
 

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