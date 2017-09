(Görüntülü Haber) BBP Genel Başkanı Destici: Myanmar'daki katliamları durdurmazlarsa askeri müdahale de gerekiyorsa her türlü müdahale yapılmalı

Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA() - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Kurban Bayramı sebebi ile Tacettin Camiin'de bayram namazını kıldıktan sonra BBP'nin Kurucu Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Kabrin başında kuran okuyan Destici, ziyarete gelen halk ile bayramlaştı. Camii avlusunda yaptığı açıklamada Destici, "Özellikle Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümler katliam boyutuna varmış durumda. Batı'nın, emperyalist küresel güçlerin, en çok da İslam dünyasının buna yeteri kadar ses vermemesini kınıyorum. Gerekiyorsa Birleşmiş Milletler bu konuda bütün uluslararası kuruluşlar harekete geçirilmeli ve Müslümanlara bu zulmü reva görenler bu katliamları reva görenler eğer bu katliamlarını bu zulümlerini durdurmazlarsa mutlaka ama mutlaka askeri müdahalede gerekiyorsa her türlü müdahalenin yapılarak buradaki zulmün durdurması durdurulmasını beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum" dedi. "ZULMÜN DURDURULMASINI BEKLEDİĞİMİZİ İFADE ETMEK İSTİYORUM" İslam coğrafyasının kan ve gözyaşı içinde bayrama girdiğini ifade eden Destici, "Bizi bir Bayrama daha eriştiren Yüce Rabbime binlerce kez şükürler ediyorum. Milletimizin Türk ve İslam coğrafyasındaki Bütün Müslüman kardeşlerimin bayramını tebrik ediyorum. Tabi İslam coğrafyası şu anda kan ve gözyaşı içerisinde Rabbim inşallah bu Bayramı onların kurtuluşuna vesile kılsın Tabii şu anda baktığımız zaman özellikle Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara karşı kardeşlerimize karşı yapılan zulümler katliamı varmış durumda. Batının Emperyalist küresel güçlerin ve en çok da tabii ki İslam dünyasının ve ona yeteri kadar ses vermemesini Ben bir kere buradan kınıyorum çünkü ses vermekten Şunu kastediyorum bütün müslümanlar Elbette ki buna üzülüyor ve hepimiz yüreğimizde büyük bir acı hissediyoruz ama İslam Konferansı Teşkilatı örgütünün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hala Özellikle bu hususla ilgili bugün gündemle ilgili toplanmamış olmasını kınıyorum ve bir an önce toplanarak Arakan'daki zulme dur demesini beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Gerekiyorsa Birleşmiş Milletler bu konuda bütün uluslararası kuruluşlar harekete geçirilmeli ve Müslümanlara bu zulmü reva görenler bu katliamları reva görenler eğer bu katliamlarını bu zulümlerini durdurmazlarsa mutlaka ama mutlaka askeri müdahalede gerekiyorsa her türlü müdahalenin yapılarak buradaki zulmün durdurması durdurulmasını beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum" dedi. "PKK BAYRAMDA DİNLENMEDEN EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR" Destici, "Kendi ülkemiz içerisinde de hain katil PKK terör örgütü bayram dinlemeden biliyorsunuz eylemlerine devam ediyor ve onlara karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimiz var askerlerimiz var polislerimiz var korucularımız var. Ben öncelikle Rabbim biz buralarda huzurlu bir şekilde Bayramı idrak ediyorsak bu oradaki güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesinin sonucudur. Dolayısıyla ben bu yiğitlerimize, güvenlik güçlerimize, Rabbimden Üstün Muvaffakiyetler diliyorum" dedi. "BÜTÜN SÜRÜCÜLERİMİZ DİKKATLİ OLURSA ACILARIMIZ VE KAYBIMIZ DAHA AZ OLUR" Milyonlarca Müslümanın hac görevi için Mekke'de kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirdiklerini dile getiren Destici, "Şu anda milyonlarca Müslüman kardeşimiz Mekke'de kutsal topraklarda Hac ibadetini yerine getiriyorlar. Rabbim onların da haccını kabul eylesin ve oralarda kutsal mekanlarda Arafat'ta Mekke'de ve Medine'de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Nebevi'de yapılan dualar hürmetine inşallah yeryüzündeki Müslümanların birliğini beraberliğini kardeşliğini daim etsin. Buradaki zulümlerin de durmasına vesile kılsın diyorum. Milyonlarca insanımız şu anda yollarda. Kimisi ailesini ziyarete gidiyor Kimisi tatil için yola çıkmış vaziyette. Tabii Üzücü haberler kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Bu konuda Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Çünkü bu kazaların yüzde 90'ı sürücü hatalarından kaynaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla da İnşallah bütün sürücülerimiz dikkatli olursa acılar da azalır ve kaybımız daha az olur diye düşünüyorum" diye konuştu.