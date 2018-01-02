Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolu bir süre kapandı. Ticari aracın çekilmesinden sonra tek şeritten trafik verilmeye başlandı. Minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaza saat 07.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. Ali Osman Yılma yönetimindeki ticari araç ileişçi servisi minibüsü çarpıştı. Çarpışma sonrası minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor. Ticari aracın çekilmesi sırasında yol bir süreliğine tamamen kapandı. Aracın çekilmesinden sonra trafik tek şeritten sağlanıyor. Minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Bayrampaşa'da trafiği kilitleyen kaza; 4 yaralı
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolu bir süre kapandı. Ticari aracın çekilmesinden sonra tek...
02 Ocak 2018 Salı 09:19
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.