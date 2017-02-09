(Görüntülü Haber) Bayramiç'ten depremzedelere yardım yağdı

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), () ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinden, Ayvacık ilçesindeki depremzedeler için iki kamyon ve bir kamyonet dolusu yardım malzemesi gönderildi. Bayramiç Belediyesi, geçen 6 Şubat'ta 5.3 büyüklüğündeki depremin vurduğu Ayvacık ilçesine yardım elini uzattı. Belediye tarafından depremzedeler için 20 elektrikli soba, 100 yatak ve 150 battaniye ve depremin en büyük mağdurlarından olan çocuklar için çeşitli oyuncaklar ve ceşitli meyveler temin edildi. Hazırlanan bu yardımlar, iki kamyon ve bir kamyonete yüklenip, Ayvacık'taki depremde evleri yıkılan Çamkabalak , Kaşkaya ,Çamtepe köylerindeki depremzedelere ulaştırıldı. AK Partili Bayramiç Belediye Başkanı Saadettin Arslan, "Bugüne kadar geç kalmakla birlikte, komşu ve kardeş ilçemiz Ayvacık'taki depremzedelerin içinde bulundukları durumu gözönüne alarak çeşitli yardımları bölgeye ulaştırdık. Ayvacık'taki kardeşlerimize yardımlarımız devam edecek" dedi.