Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk askerlerini vuran Rus uçağı ile ilgili Rusya'dan ilk açıklama
Rus ucağı askerimizi vurdu! 3...
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi

(Görüntülü Haber) Bayramiç'ten depremzedelere yardım yağdı

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), () ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinden, Ayvacık ilçesindeki depremzedeler için iki kamyon ve bir kamyonet dolusu yardım malzemesi gönderildi. Bayramiç Belediyesi, geçen 6 Şubat'ta 5.3 büyüklüğündeki...

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), () ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinden, Ayvacık ilçesindeki depremzedeler için iki kamyon ve bir kamyonet dolusu yardım malzemesi gönderildi. Bayramiç Belediyesi, geçen 6 Şubat'ta 5.3 büyüklüğündeki depremin vurduğu Ayvacık ilçesine yardım elini uzattı. Belediye tarafından depremzedeler için 20 elektrikli soba, 100 yatak ve 150 battaniye ve depremin en büyük mağdurlarından olan çocuklar için çeşitli oyuncaklar ve ceşitli meyveler temin edildi. Hazırlanan bu yardımlar, iki kamyon ve bir kamyonete yüklenip, Ayvacık'taki depremde evleri yıkılan Çamkabalak , Kaşkaya ,Çamtepe köylerindeki depremzedelere ulaştırıldı. AK Partili Bayramiç Belediye Başkanı Saadettin Arslan, "Bugüne kadar geç kalmakla birlikte, komşu ve kardeş ilçemiz Ayvacık'taki depremzedelerin içinde bulundukları durumu gözönüne alarak çeşitli yardımları bölgeye ulaştırdık. Ayvacık'taki kardeşlerimize yardımlarımız devam edecek" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.