(Görüntülü Haber) Bayramı denizde kutladılar

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'ne bağlı Kekova Bölgesi'nde, bir grup dalgıç 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı denizde kutladı. İstanbul Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenler Kulübü'nden bir grup dalgıç, dalış yapmak için Demre'nin Kekova Bölgesi'ne geldi. Sualtında tüplü olarak en uzun süre kalma dünya rekortmeni olan Cem Karabay'ın da aralarında bulunduğu grup, yatla Gökkaya Koyu'na geçti. Önce su yüzeyinde dev bir Türk bayrağı açan dalgıçlar, 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganı attı. Daha sonra sualtına inen dalgıçlar, burada da dev Türk bayrağının yanında, 'Yurtta sulh cihanda sulh' yazılı Atatürk posteri ve 'Atam izindeyiz' pankartı açtı. Etkinliğe öncülük eden dünya rekortmeni Cem Karabay, "Bugün Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü. İkinci dünya rekorumu 19 Mayıs 1919 anısına, 192 saat 19 dakika 19 saniye ile yapmıştım. Bugün de Demre'de suyun altında hem Atatürk'ü hem de onunla birlikte mücadele eden askerlerimizi, şehitlerimizi andık" dedi.