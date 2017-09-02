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(Görüntülü Haber) Bayramda çocuğunu göremeyen kadın intihara kalkıştı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde 35 yaşındaki Gülsüm D., bayramda çocuğunu göremeyince, bir ağaca çıkarak intihara kalkıştı. Anne, polisler tarafından güçlükle ikna edilerek ağaçtan indirildi. Öğle...

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde 35 yaşındaki Gülsüm D., bayramda çocuğunu göremeyince, bir ağaca çıkarak intihara kalkıştı. Anne, polisler tarafından güçlükle ikna edilerek ağaçtan indirildi.

Öğle saatlerinde bir taksici polisi arayarak, Kırantepe'ye getirdiği kadının, "Biraz yürüyeceğim" diyerek araçtan indikten sonra geri dönmediğini polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Yunus Timleri ve Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede yaptıkları incelemede Gülsüm D.'yi paraşütçülerin uçuş yaptığı uçurum kenarındaki ağaçta gördü. "Çocuğumu görmek istiyorum.Yeter artık" diye ağlayan genç kadın, polisler tarafından ikna edildi. Ayrıldığı eşinin yanında bulunan çocuğunu göremeyince intihara kalkıştığı öğrenilen Gülsüm D. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.



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