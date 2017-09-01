Davut CAN/İZMİR, () - KURBAN Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu. Kurban Bayramı naması İzmir'de bugün saat 07.20'de kılındı. Namazı sırasında camiler dolup, taştı. Birçok vatandaş, camilere namaz saatinden önce gelerek yer bulmaya çalıştı. Temkinli vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri hasırlarla, camilerin bahçesinde bayram namazını kıldı. Alsancak Hocazade Camisi'nde de, cami görevlileri tarafından bahçeye serilen hasırlarla namaz kılmak için gelen vatandaşlara daha fazla yer sağlandı. Vatandaşlar, namaz sonrasında edilen duaların ardından birbirleriyle bayramlaşarak camilerden ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Bayram namazında camiler doldu taştı
Davut CAN/İZMİR, () - KURBAN Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu. Kurban Bayramı naması İzmir'de bugün saat 07.20'de kılındı. Namazı sırasında...
01 Eylül 2017 Cuma 10:58
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.