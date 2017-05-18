(Görüntülü Haber) Bayraklı'daki okullardan inovatif fikirler

Timur TARLIĞ- Yasin TİNBEK/İZMİR, () - İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 54 devlet okulunun katılımıyla DÜZENLENEN 'İnovatif Fikirler Fuarı'nda öğrenciler geliştirdikleri projeleri sergiledi. Projelerden 3'ü hitap ettikleri sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan teklif aldı.



Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri yenilikçi ve faydalı düşünmeye yönlendirmek üzere 'İnovatif Fikirler Fuarı'nı gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olanaklarıyla Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde 1 günlüğüne düzenlenen fuarda ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 54 devlet okulundan öğrencilerin projeleri sergilendi. Fuar koordinatörlerinden Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Koordinatörü Serhat Barka, fuar hakkında bilgi verdi. 54 okulun katıldığı fuarın çalışmalarının Ekim ayında başladığını belirten Barka, şöyle dedi:



"Fuarda öğrenciler çalışmalarının sonucu olan ürünlerini sergiliyor. Fuarda bağımsız değerlendiriciler var. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'nin yanı sıra Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Kalkınma Ajansı bize teknik imkanlar konusunda destek sundu. 54 stantta her okuldan 2 proje var. 3 okulumuzun projesi yatırımcılar tarafından desteklenmeye değer görüldü. Aralarında sözleşme imzalanarak patent başvurusu yapılacak. Tüm fikirler öğrencilerimize ait. Tamamen kendi geliştirdikleri ürünler. Tamamı devlet okulu. Kendi imkanlarımız ölçüsünde proje geliştirdik ve bu fuarı gerçekleştiriyoruz. İlk kez düzenlediğimiz bu fuarın önümüzdeki yıllarda da yapılması düşünülüyor."



PETEK ŞEKLİNDE KONTEYNER



Fuarda sergilenen 3 proje hitap ettiği sektörlerde faaliyet gösteren 3 şirketten teklif aldı. Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lojistik Bölümü 11. sınıf öğrencileri Samet Temizer, Zeliha Günay ve Enes Cici'nin geliştirdiği proje bir konteyner firmasının dikkatini çekti. Konteynerlerin daha dayanıklı olmasını ve yerden tasarruf sağlamayı amaçlayan öğrenciler, günümüzde yaygın şekilde kullanılan konteyner tasarımını değiştirdi. Arıların yaptığı bal peteğinden ilham aldıklarını belirten Enes Cici, "Arılar bu şekli kullanırken biz neden kullanmayalım dedik. Hem daha fazla mukavemet gösterebilen hem de istif edildikten sonra birbirini daha çok destekleyen bir şekil. Bu projemiz İstanbul'daki bir konteyner firmasının dikkatini çekti. Önümüzdeki günlerde anlaşma imzalamayı planlıyoruz" dedi.



ENGELLİLER YÜRÜYEN MERDİVENE BİNECEK



Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emin Diler ise, engellilerin tekerlekli sandalye ile kullanabileceği bir yürüyen merdiven tasarladı. Engellilerin çektiği zorlukları görünce böyle bir fikir geliştirdiğini belirten Ahmet, "Bir engelli yürüyen merdivene geldiğinde düğmeye basacak. Merdiven uygun basamak engelli vatandaşın önüne geldiğinde durarak, basamağın yüzeyini genişletecek. Geri geri basamağa binen engelli üst kata ulaştığında inecek ve sistem basamağı eski haline getirecek. Böylece engelliler asansör beklemek yerine yürüyen merdivenden yararlanabilecek" dedi. Yürüyen merdiven üreten bir firmanın da Ahmet'in tasarımı ile ilgilendiği belirtildi.



YIKILAN BİNALARDA MAHSUR KALANLARIN KAYITLARI BU PROGRAMLA TUTULACAK



Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mert Berberoğlu ise AFAD'a yönelik bir proje geliştirdi. Daha önce ülkede meydana gelen depremlerde yaşanan can kayıplarından yola çıkarak geliştirdiği projeyle kayıpları en aza indirmeyi amaçladığını belirten Mert, "Sistem gayet basit çalışıyor aslında. Apartman kapısına yerleştirilen bir kamera ile binaya girip çıkanlar sayılıyor. Bu veriler bir server merkezinde biriktiriliyor. Olası bir deprem anında bir bina yıkılır ise, bizim geliştirdiğimiz web sayfası üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yıkılan binanın yeri, içeride kaç kişinin olduğu, binanın yaşı ve krokisi gönderiliyor. Harita üzerinden de ilçe bazında bilgi verilebiliyor. Böylece olay yerine giden ekip mahsur kalanları nerede bulacağını, binada kaç kişi arayacağını biliyor. Zaman kaybının önüne de geçilmiş oluyor. Projemiz AFAD tarafında beğenildi ve bize bir e-posta gönderdiler. Yakın zamanda görüşme gerçekleştireceğiz" dedi.