(Görüntülü Haber) 'Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Seçkin Çil-2 Operasyonu' tamamlandı
15 Mart 2018 Perşembe 09:44
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