(Görüntülü Haber) Baykal, rejimi bozmamak için ikram edilen baklavayı yemedi (3)

"FİLİSTİN'E MUSEVİ DEVLETİ MONTE EDİLDİ



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Manavgat'ta partisinin ilçe örgütü tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'in de katıldığı programda partililer ve vatandaşlarla bayramlaşan Deniz Baykal, Kurban Bayramı'nda Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlamaları gerektiğini ancak İslam coğrafyasının dinlerarası ve mezhep çatışmaları içinde olduğunu söyledi. Ortadoğu coğrafyasında, tarihin ilk dönemlerinde ödünç alınan bir çatışmalar dünyası olduğunu anlatan Baykal, Filistin'de yaşanan çatışmanın orada bir din mücadelesi haline getirildiğini vurguladı.



"AYA BİLET SATILIYOR, KUDÜS'TE İNSANLAR BİR ARADA YAŞAYAMIYOR"



Filistin'de bir Musevi devletinin kurulması için öncülükler yapıldığına işaret eden Baykal, "Bir devlet oraya monte edildi. Bir türlü, asırlardır orada yaşayan insanlarla huzur ve barış içinde yaşamasının şartları sağlanamadı. Hala Filistin sorunu dinler arası bir kavganın çıkış noktası konumunu sürdürüyor. Kudüs bütün dinlerin çıktığı kutsal bir yer. Hıristiyanlık orada, Musevilik orada, İslamiyet orada. Her birisinin birbirine saygı göstererek, değer vererek; kilisenin, caminin, havranın bir arada olduğu bir düzen kurmak imkanı bulunamadı. İnsanlık aya gitti, ayın ötesine gezegenlere gidilecek, oralarda yaşam şartları aranacak, otobüs işletilecek neredeyse, aya biletler satılıyor ama Kudüs'te değişik inançlardan insanlar bir arada yaşayamıyor" dedi.



"ARAKAN'DA FACİA YAŞANIYOR"



Türkiye'de, cumhuriyetin temellerinin siyasetin gözünü dine, dinin de siyasete dikmediği şekilde kurulduğunu, yüzyıldır vatandaşların bu sayede huzur içinde yaşadığını anlatan Baykal, şöyle devam etti:



"İslamiyet uzun süredir huzura kavuşamadı. Filistin'de başladı. Irak, Suriye ve Mısır'da devam etti. Şimdi başımıza Arakan çıktı. Güneydoğu Asya'da, Myanmar'da Müslümanlar huzur içinde yaşayamaz hale geldi. Burada yeni bir olay var. Filistin'de Musevi- İslam çatışması, burada da Budizm- İslam çatışması var. Budist rahipleri oradaki İslam toplumunu içlerine sindiremiyor. Onları da (Müslümanları) Budist anlayışının içine çekemediler, onları göçe, terke mecbur etmeye çalışıyorlar. Binlerce insan ölmeye başladı. Göç ortaya çıktı, bir facia yaşanıyor orada."



"İSLAMİYET'İN İÇİNDEKİ ÇATIŞMANIN PARÇASI OLMADIK'



Deniz Baykal, Arakan'da yaşananlara Batı dünyasının tepki göstermeyeceğini, daha önce Bosna'da yaşananlara çok uzun süre ses çıkarmadıklarını anlattı. Yaşananların çok acı bir tablo olduğunu aktaran Baykal, Türk milletinin çok özel bir noktada durduğunun altını çizdi. "Biz İslamiyet'in içindeki bir çatışmanın parçası olmadık" diyen Baykal, "Anadolu İslamiyet'i mezhep çatışmasının parçası da olmadı. Kerbela olayı bizim İslamiyet'e girişimizden önce gerçekleşmiştir. Bizim o kavganın bir tarafı olmamız söz konusu değil. Anadolu'da güzel bir İslamiyet anlayışını şekillendirmeye çalıştık. Bu İslamiyet'in temellerinde Mevlana var, elbette Kur'an-ı Kerim var, elbette yüce peygamberimizin yaşamı, anlayışı var. Elbette doğru bir İslamiyet yorumu var. Mevlana var, Hacı Bektaşi Veli var, Yunus Emre var" diye konuştu.



Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()