(Görüntülü Haber) Baykal'dan, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı çağrısı: Aday olacaksan ol, bitti

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, () CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını belirterek, "Genel başkanımıza söyledim, 'Siz adaysanız bütün gücümüzle arkanızdayız. Çünkü sizin aday olma hakkınız var. Aday olacaksan ol, bitti, aday olmayacaksan oradan buradan birisini seçelim o arkadaşa verelim görevi, hepimiz el ele verelim. Benim kafamdaki model bu" dedi. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (ANSİAD) katıldığı toplantıda, 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine değindi. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir aday çıkarılacağını söyleyen Baykal, şunları söyledi: "Bakın Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığı elinde. Hükümet elinde. Bakanlar Kurulu elinde, devletin bütün olanakları elinde, dün dedi ki 'Beni seçin' arkadaşlar. Niye seçim bürokrasi seçimi değil, parti seçimi. Parti girecek oraya. Adayı millet üretecek ve parti onun etrafında bütün siyasi varlığıyla, ne varsa elde, finans şu bu, her şeyi seferber edecek. O nedenle benim modelimde parti genel başkanı olacaktır. O nedenle genel başkanımıza onu söyledim. 'Siz adaysanız bütün gücümüzle arkanızdayız. Çünkü sizin aday olma hakkınız var. 7 yıldır buradasınız, seçimlere girdiniz. Kazanırız, kazanmayız ayrı bir iş. Ama bunu söyleme hukuku var. Aday olacaksan ol bitti, aday olmayacaksan oradan buradan birisini seçelim o arkadaşa verelim görevi, hepimiz el ele verelim. Benim kafamdaki model bu." Kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu işaret etmesi üzerine eleştirilerin de olduğunu belirten Baykal, “Eleştiriler yapılıyor, 'Biz tarafsız Cumhurbaşkanı diyoruz, sen partili genel başkanı diyorsun' diye. Evet, seçimi kazanıncaya kadar, seçimi kazanmak için partili olması lazım. Partili olmazsa seçimi kazanamazsa. Partiye hükmedemezse seçimi kazanamaz. Seçimi kazandığı anda daha yemin etmeden YSK kararı açıkladığı anda istifa edecek ve istifa ettiğini de sürecin başında ilan edecek" diye konuştu.