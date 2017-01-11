(Görüntülü Haber) Baygın halde bulunduktan sonra tedavisi yapılan Akbaba doğaya bırakıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında baygın halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kara Akbaba kuşu, tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı. Pülümür İlçesi Kırmızıköprü Köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından 1 hafta önce bulunan ve dünyada nesli tükenmek üzere olan kara Akbaba kuşu, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bir hafta süren tedavinin ardından uçabilecek ve kendi kendini besleyecek duruma geldikten sonra yeniden doğal ortamına bırakıldı. Yaklaşık 80 santimmetre boyunda olan ve 2.5 metre kanat genişliği olan kara Akbaba kuşu, Dünya'daki 4 Akbaba türünden biri olarak biliniyor. Ağırlıklı olarak Afrika kıtasında yaşayan ve son yıllarda doğal yaşam alanı bulduğu için Tunceli bölgesinde, Pülümür Vadisi civarında yaşayan kara Akbabaların, son yıllarda buradaki sayılarının arttığı belirtildi. Tunceli bölgesinde var olan ve yerleşik olarak yaşayan kara Akbabaların üremesi ve çoğalması için doğa koruma ve milli parklar il müdürlüğü yetkilileri özel bir program üzerinde çalışma yürütüyor.