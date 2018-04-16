(Görüntülü Haber) Bayburtlu çiftçilerden hibe edilen hayvanlarla ilgili tepki

BAYBURT, () - BAYBURT'ta, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca başlatılan 'Genç Çiftçiler' projesi kapsamında, hibe edilen büyükbaşların çiftçilere dağıtımı yapıldı. Fiyatlarının piyasa değerinden düşük olduğunu öne sürdükleri hayvanları istemeyen çiftçiler, duruma tepki gösterdi. Yetkililerin 'Teslim alınmayan hayvanlar yedeklere verilecek' uyarısı üzerine hayvanlar teslim alındı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsaldaki genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla başlatılan 'Genç Çiftçiler' projesi kapsamında, hibe almaya hak kazanan çiftçilere büyükbaşları dağıtılmaya başlandı. Çiftçiler, dağıtılan hayvanları, cinslerinin farklı ve piyasa değerinin de düşük olduğunu ileri sürerek, almak istemedi. Bunun üzerine yetkililer, 'Teslim alınmayan hayvanlar yedeklere verilecek' diye uyarı yapınca hayvanlar da çiftçiler tarafından teslim alındı. Hayvanları görünce şaşırdıklarını belirten çiftçilerden Zeki Kalkan, "Devletimiz bu hakkı bizlere tanımış. 'Simental' cinsi geleceği söylenmişti. Bu cinsin tanesi 5 bin lira. Buraya gelen hayvanların tanesi ise en fazla 2 bin liradır. Yazık, günahtır. Çoğumuz bu hayvanları almak istemiyor" diye konuştu.