(Görüntülü Haber) 'Bayan spor takımlarına destek günah' iddiasının dayandırıldığı başkan özür diledi

Aytekin KALENDER/RİZE, ()- ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun 'bayan spor takımlarına destek vermenin günah' olduğunu söylediği iddiasının dayandırıldığı Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak, açıklama yaptı. Sütlüoğlu'nun böyle bir ifade kullanmadığını belirten Ocak, "Konuşmamızda 'Bayan spor takımlarına destek vermek günahtır" gibi bir söylem kesinlikle kullanmadı" diyerek özür diledi.



Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak, 7 ay önce Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nu ziyaret ettiğini belirterek, kendisinden maddi yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. Genel Müdür Sütlüoğlu'nun kendisini çok iyi ağırladığını ifade eden Ocak, "Görüşmede bayan futbol takımımız için yardım istedim. Genel Müdür Sütlüoğlu, 'Kurum benim değil, Türkiye'nin kurumu. Siize yardım edebilir miyiz diye bir değerlendirelim' dedi. Konuşmamızda 'Bayan spor takımlarına destek vermek günahtır' gibi bir söylem kesinlikle kullanmadı. İşlerin bu noktaya kadar gelmesindeki bütün hata benimdir. Öyle bir şey söylememesine rağmen ben söylemiş gibi başkalarına aktardım. Bu nedenle sayın Genel Müdür'den, Rizespor camiasından, amatör spor kulüplerinden özür diliyorum" dedi.



SÜTLÜOĞLU İDDİAYI YALANLAMIŞTI



Rize'de bir yerel televizyonda program yapan Aleaddin Onay, Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak'ın kendisine, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun 'bayan spor takımlarına destek vermenin günah' olduğunu söylediği yönünde iddiada bulunmuştu. Sütlüoğlu, bu iddiayı yalanlamıştı.