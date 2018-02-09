Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist ölürüldü
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist...
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne bir Türk getirildi
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı...
ABD’de Trump'ı sallayacak büyük kriz... Hükümet yine kapandı
ABD’de hükümet kapandı

(Görüntülü Haber) 'Bayan spor takımlarına destek günah' iddiasının dayandırıldığı başkan özür diledi

Aytekin KALENDER/RİZE, ()- ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun 'bayan spor takımlarına destek vermenin günah' olduğunu söylediği iddiasının dayandırıldığı Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak, açıklama yaptı....

Aytekin KALENDER/RİZE, ()- ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun 'bayan spor takımlarına destek vermenin günah' olduğunu söylediği iddiasının dayandırıldığı Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak, açıklama yaptı. Sütlüoğlu'nun böyle bir ifade kullanmadığını belirten Ocak, "Konuşmamızda 'Bayan spor takımlarına destek vermek günahtır" gibi bir söylem kesinlikle kullanmadı" diyerek özür diledi.

Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak, 7 ay önce Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nu ziyaret ettiğini belirterek, kendisinden maddi yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. Genel Müdür Sütlüoğlu'nun kendisini çok iyi ağırladığını ifade eden Ocak, "Görüşmede bayan futbol takımımız için yardım istedim. Genel Müdür Sütlüoğlu, 'Kurum benim değil, Türkiye'nin kurumu. Siize yardım edebilir miyiz diye bir değerlendirelim' dedi. Konuşmamızda 'Bayan spor takımlarına destek vermek günahtır' gibi bir söylem kesinlikle kullanmadı. İşlerin bu noktaya kadar gelmesindeki bütün hata benimdir. Öyle bir şey söylememesine rağmen ben söylemiş gibi başkalarına aktardım. Bu nedenle sayın Genel Müdür'den, Rizespor camiasından, amatör spor kulüplerinden özür diliyorum" dedi.

SÜTLÜOĞLU İDDİAYI YALANLAMIŞTI

Rize'de bir yerel televizyonda program yapan Aleaddin Onay, Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak'ın kendisine, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun 'bayan spor takımlarına destek vermenin günah' olduğunu söylediği yönünde iddiada bulunmuştu. Sütlüoğlu, bu iddiayı yalanlamıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314