(Görüntülü Haber) Batman Müftülüğü ve gök bilimcilerin hilal nöbeti

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN Müftülüğü ve Mezopotamya Astronomi Derneği'nden oluşan bir grubun, Ramazanın başlangıcında ayın hilal şeklini görmek için Kıra Dağı'nda 2 gün nöbet tuttu. Batman Müftüsü Erhan Turgut, "Çıplak gözle izlemek istediğimiz hilali, bulutlar yüzünden göremedik" dedi. Müftülük görevlileri ve dernek üyelerinden oluşan bir grup, ayın hilal şeklini gözlemek için Beşiri İlçesi yakınlarındaki Kıra Dağı'na 2 gece çıktı. Ancak grup havanın bulutlu olması nedeniyle bunu izleyemedi. Batman Müftüsü Erhan Turgut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında hilal gözetlemek üzere bazı illerde birer komisyonlar kurarak, hilalin çıplak gözle de görülmesi veya görüldüğü yerleri tespit hususunda azami hassasiyet gösteriyor. Bugün teknolojinin de çok ilerlemişliğini göz önünde bulunduğumuz zaman astronomik bilginlerin ve konunun uzmanları gerekli incelemeyi yapıyorlar. Ama biz her halükarda, zihinde bir şüphe kalmaması için Batman'ın en yüksek dağı olan Kıra Dağı'nda, çıplak gözle hilali gözetlemek üzere arkadaşlarımızla bir araya geldik. Batman Astronomi Derneği üyeleriyle birlikte hilali gözetlemeye çalışıyoruz. İki gündür hilal gözetlemek için buradayız. Bulutlar nedeniyle çıplak gözle maalesef göremedik." Mezopotamya Astronomi Derneği Başkanı ve Gökbilimci Mahmut Tekeş, 2 gün süreyle takip ettikleri hilali göremediklerini belirterek, "Görüş alanımız tamamen bulutlarla kaplı olduğu için göremedik. Hilal var ama bulutlar nedeniyle çıplak gözle izleyemedik" diye konuştu.