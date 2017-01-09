(Görüntülü Haber) Batman'ın 35 yıllık ilk günlük gazetesi yeniden yayında

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-BATMAN'da, 35 yıl önce kentin ilk günlük gazetesi olarak yayın hayatına başlayan ve 29 Ekim 2016 tarihinde KHK ile kapatılan Batman Çağdaş gazetesi, 6 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan KHK ile yeniden hayatına başladı. Yazı İşleri Müdürü Arif Arslan, ilk günkü heyecanla yeniden yayına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Batman'ın 35 yıllık ilk günlük gazetesi Batman Çağdaş, 6 Ocak tarihli KHK ile yayın hayatına yeniden başladı. 35 yıl önce yayın hayatına başlayan ve kentin ilk günlük gazetesi olma özelliğini taşıyan Batman Çağdaş Gazetesi'nin 34 yıllık Yazı İşleri Müdürü Arif Arslan, kapalı kaldıkları süre içerisinde okurlarının gösterdiği çabanın kendisi başta olmak üzere bütün çalışanlarına yeniden güç verdiğini söyledi. Tarafsız, objektif habercilik yaptıklarını belirten Arslan, "Kısa bir süre yayınımıza ara vermek zorunda kaldık. Yapılan incelemeden alnımızın akıyla çıktık. 35 yıllık yayın hayatımızda ilkeli, objektif ve tarafsız habercilik yaptık. Bu süre içerisinde gazetemizin aldığı 90 ödül, yerel medya alanında en fazla ödül alan gazeteler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Okurlarımızın kapalı olduğumuz süre içerisinde bizi sık sık arayarak, çok iyi dileklerde bulundu. Şimdi biz de yapacağımız yayıncılıkla onlara cevap vermiş olacağız. Gazetemizin yeniden yayına başlamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Resmi Gazetede yayımlanan KHK ile yeniden yayın hayatına başlayan Batman Çağdaş Gazetesi çalışanları, 72 gün sonra kurban keserek yeniden yayın hayatına başladı.