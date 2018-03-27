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(Görüntülü Haber) Batman'da sığınmacılara hizmet verecek sağlık merkezi açıldı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()- BATMAN'da, Suriyeli ve Afganistanlı göçmenler için birinci basamak sağlık hizmeti verecek bir merkez açıldı. Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve KAMER işbirliğiyle Batman'da,...

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()- BATMAN'da, Suriyeli ve Afganistanlı göçmenler için birinci basamak sağlık hizmeti verecek bir merkez açıldı.

Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve KAMER işbirliğiyle Batman'da, Göçmen Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı. Suriyeli Dr. İmad Ahmet ve Muhammet Ceylan'ın görev yaptığı sağlık merkezinde, göçmenler için aşılama, gebe ve psikolojik destek hizmeti verilecek. Merkezin açılışında konuşan Vali Ahmet Deniz, Türkiye'nin komşu ülkesi Suriyelilere kapılarını açmak suretiyle merhamet gösterdiğini belirterek, "Bugün açtığımız birinci basamak sağlık hizmeti merkezinde, kentimizde yaşayan göçmen ailelere hizmet verilecek. Burada özelikle misafir vatandaşlarımıza, göçmen kardeşlerimize hem tanı, hem tedavi merkezi olarak faaliyet verilecek. Doktorlar var, hemşireler ve psikologlar var. Türkiye biliyorsunuz, 3 milyon 500 bin kişiye misafirperverlik yapılıyor. Biz merhametli, güzel bir milletiz, dünyaya örnek gösteriliyor. Dün de AB'li yöneticiler, Türkiye'nin mülteci politikasını öve öve bitiremedi. Türkiye, bu konularda dünyaya örnektir. Çünkü, biz merhametli bir milletiz. Öncelikle kendi vatandaşımıza verdiğimiz aynı hizmeti, bu insanlarımıza veriyoruz. Bugün de böyle bir birim açıyoruz" dedi.

Elazığ Sağlık İl Müdürü Osman Sünger ise, hizmete erişimi arttırmak amacıyla Suriyeli misafirlerin yoğun olarak yaşadığı illerde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, KAMER ve AB İnsani Yardım'ın katkılarıyla merkezin açıldığını belirterek, burada aşılama, gebe çocuk izlemeleri gibi hizmetlerin de verileceğini söyledi.

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