(Görüntülü Haber) Batman'da nevruz kutlaması
BATMAN'da, HDP tarafından düzenlenen etkinlikte nevruz kutlaması yapıldı. Nevruz kutlamaları için Batman'da vatandaşlar öğle saatlerinde etkinliklerin yapılacağı alana geldi. Otogar bitişiğindeki alanda yapılan nevruz etkinliklerine katılan...
21 Mart 2018 Çarşamba 16:40
BATMAN'da, HDP tarafından düzenlenen etkinlikte nevruz kutlaması yapıldı. Nevruz kutlamaları için Batman'da vatandaşlar öğle saatlerinde etkinliklerin yapılacağı alana geldi. Otogar bitişiğindeki alanda yapılan nevruz etkinliklerine katılan kadınlar yöresel giysileriyle halay çekti. Etkinliklerin yapıldığı alana gelen bazı vatandaşların ellerinde zeytin dalları taşıdığı görüldü. Kutlamada, HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım da konuşma yaptı. Kutlama, şarkı ve halaylarla sona erdi.
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