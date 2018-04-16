(Görüntülü Haber) Batman'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı (3) - Yeniden

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'Batman'da iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 5 yaralı' başlıklı haberimizi, ölenler arasında adı geçen Emine Görnü'nün yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisi üzerine düzeltiyoruz.



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(YENİDEN)







Arif ARSLAN/BATMAN, ()- BATMAN'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Kaza, dün gece saatlerinde Batman- Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Batman merkeze bağlı Kösetarla köy yolu kavşağında Agit Tarhan (26) yönetimindeki 72 BB 649 plakalı otomobil, Beşiri ilçesi yönünden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 72 BC 663 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Agit Tarhan ile Turan Görnü olay yerinde yaşamını yitirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 yaralı ise hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hicran (25), Mustafa Görnü (5) ile Helin Tanış (16), gece ve sabah erken saatlerde tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi. Yaralı 6 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



MAÇTAN DÖNÜYORLARDI



Agit Tarhan'ın kullandığı araçta, dün Diyarbakır'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Kastamonuspor 1966 maçını izledikten sonra evlerine dönenlerin olduğu olduğu ortaya çıktı. Kazada, Tarhan yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan ve Amedspor Yönetim kurulu yedek üyesi olan Dilek Toprak'ın da yaralılar arasında olduğu belirtildi. Yaralıların tedavisi Batman Devlet Hastanesi'nde sürüyor.



Amedspor'un taraftar grubu olan 'Direniş Grubu' yayınladığı mesajda, "Yastayız, başımız sağolsun, dualarınızı etkin etmeyiniz. Dün oynadığımız Kastamonu maçı için Batman'dan Diyarbakır'a gelen Batman Direniş ekibimiz dönüş yolunda kaza geçirmiştir. Yaşanan kazada Batman temsilcilerimizden Agit Tarhan hayatını kaybetmiş, Amedspor yedek yönetim kurulu üyesi Dilek Toprak ve beraberindeki 2 diğer kişi de yoğun bakımda olup hayati tehlikeleri devam etmektedir" denildi.



ÖLEN 5 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ



Kazada yaşamını yitiren 5 kişi, Batman merkez ve merkeze bağlı Karayün köyünde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde otopsileri tamamlanan Turan Görnü (39), Mustafa Görnü (7), İclal Görnü (30) ve Helin Danış (16) merkeze bağlı Karayün köyündeki mezarlıkta toprağa verildi. Kazada, kızını kaybeden 4 çocuk babası Enver Danış (40), cenaze töreninde tabuta sarılarak, "Büyük kızım Helin yuvamdı, her şeyimdi. O'nu kaybetmenin şokundayım, ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi. Kazada hayatını kaybeden evli bir çocuk babası Agit Tarhan (26) cenazesi ise, Batman Asri Mezarlığı'na getirilerek toprağa verildi.