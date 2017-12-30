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(Görüntülü Haber) Batman'da eski lastikler artık olaylarda değil, çocuk parkında kullanılıyor

BATMAN Belediyesi, önceki yıllarda toplumsal olaylarda barikat için, korsan gösterilere dönüşen nevruz kutlamalarında yakmak için kullanılan eski lastikleri boyayarak çocuk parklarında kullanmaya başladı. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'ndaki...

BATMAN Belediyesi, önceki yıllarda toplumsal olaylarda barikat için, korsan gösterilere dönüşen nevruz kutlamalarında yakmak için kullanılan eski lastikleri boyayarak çocuk parklarında kullanmaya başladı. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'ndaki çocuklar için ayrılan oyun alanında makine mühendisi, peyzaj mimarı ve marangoz ekipleri, atık lasitlerle ilgniç tasarımlar yaptı. Daha önce çevreye büyük zararları olan atık otomobil lastikler artık çocuklar için oyun gruplarına dönüştürüldü. Batman Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünden makine mühendisi Tayip Aksoy, "Daha önce atık lastikler ile ilgili araştırma yapıyorduk, dünyada ilginç tasarımlar diye araştırma yaptık. Motifleri görünce biz de onlardan esinlendik. Çevreye kirlilik saçtıkları için lastikleri değerlendirelim dedik. Çocuklar için farklı tasarım ve figürler olsun istedik" dedi. Türkiye'de, geçmiş yıllarda toplamsul olaylarda yollara barikat oluşturmak ve nevruz kutlamalarında ise yakılan eski otomobil listiklerinden Batman'da çocuk parkindı oyun grupları yapıldı. Belediye Park ve Bahçe Müdürlüğünde, hurdalık malzemeler ve kullanılmış lastiklerden yapılan çeşitli çocuk oyun gruplarını Atatürk Parkı'na monte etti. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Makine Mühendisi, Peyzaj Mimarı ve Marangoz ekibinin bir araya gelerek hurdalık malzemelerden yaptıkları çocuk oyun gurubu, büyük ilgi gördü. Eğlencenin, oyun oynamanın lüks ve pahalı bir maliyet gerektirmediğini göstermek için böyle bir çalışmaya imza attan mühindisler ve marangozların ortaya çıkardığı oyun grupları çocukların ilgisini çekti. Belediye Park ve Bahçe Müdürlüğü personellerinin, ortaya çıkardığı çalışmalar arasında Formula1, traktör, pedallı dönme dolap, motosiklet ve sevilen hayvan figürlerinden oluşan çeşitli oyuncaklar yer alıyor. Daha önce Nevruz ve eylemlerde yakılan oto lastiklerin çevre verdiği zararın büyük olduğunu belirten Batman Belediyesinde görevli makine Mühendisi Tayip Aksoy, şöyle dedi: "Daha önce atık listikler ile ilgili araştırma yapıyorduk, dünyada ilginç tasarımlar diye araştırma yaptık. Motifleri görünce biz de onlardan esinlendik. Çevreye kirlilik saçtıkları için lastikleri değerlendirelim dedik. Çocuklar için farklı tasarım ve figürler olsun istedik. Bunların yapımı iki hafta sürdü."

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