(Görüntülü Haber) Batman 27 yıl önce öldüğü sanılıp Suudi Arabistan'da ortaya çıkan kadının kayınbiraderi konuştu

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, () HAC farizasını yerine getirmek için 1990 yılında eşi Abdurrahman Kara ile birlikte gittiği Suudi Arabistan'da 1426 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan ve ortadan kaybolan Batmanlı 73 yaşındaki Fahriye Kara'nın, yıllar sonra ortaya çıkması ailesini umutlandırdı. Fahriye Kara'nın kayınbiraderi Übeyt Kara, yengesi için o zaman Batman ve Adana'da taziye kurduklarını söyledi. Batmanlı Fahriye Kara'nın mayın biraderi Übeyt Kara, kardeşi Abdurrahman Kara ve yengesi Fahriye Kara'nın 27 yıl önce birlikte hacvca gittiklerini, 450'si Türk 1426 kişinin can verdiği izdiham sırasında yaralanan ancak kendisinden bir daha haber alamayıp öldüğünü sandıkları yengesinin 27 yıl aradan sonra ortaya çıkmasına sevindiklerini söyledi. Fahriye Kara'nın Batman'daki kayınbiraderi Übeyt Kara, yengesinin ortaya çıkmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki günü Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyarette gündeme geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimlerinin kendileri için yeni bir umut olduğunu belirten 68 yaşındaki Übeyt Kara, 'Tek isteğimiz yengemizin bir an önce çocuklarına kavuşmasıdır. Uzun süre haber alamadığımız yengemiz için Batman ve Adana'da birer hafta süreyle taziye kurmuştuk. Umudumuzu kestiğimiz bir sırada geçen yıl Müge Anlı'nın gündeme getirdiği olayın ardından yengemizin yaşadığını ve akıbetini öğrendik. 27 Yıl sonra hayatta olduğunu öğrendiğimiz hacı Fahriye'nin Batman ve Adana'da taziyesini bile yapmıştık. Şimdi de yüce devletimizin girişimlerinin sonuç vereceğine inanıyoruz. Yengemizin çocuklarına kavuşması tek arzumuzdur" diye konuştu.